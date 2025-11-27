料理研究家リュウジ、ヒカル取締役就任の「ナポリの窯」忖度なしでレビュー　「影響力だけでゴリ押しする商法」の限界も指摘

料理研究家のリュウジさんが2025年11月24日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、YouTuberのヒカルさんを取締役に迎えた宅配ピザチェーン「ナポリの窯」の商品をレビューした。

ヒカルの取締役就任で注文数が急増

ヒカルさんは16日にXで「ナポリの窯」の取締役に就任したことを報告し、同日にはその内幕を紹介する動画をYouTubeで公開。18日にはナポリの窯公式Xが、動画公開2日経過時点の成果として「Uber Eats全体の注文数は前週比250%以上を記録し、最大2000％超えの店舗も登場」「さらに、公式サイトからの注文数も全体で200％超えに」と、注文数が伸びていると明かした。

今回の動画でリュウジさんは、ヒカルさんが「ナポリの窯」の取締役に就任したことを受けて、同チェーンのピザを実食すると説明。はじめに「ナポリのマルゲリータ」を食べると「うまい」としつつも、「ナポリピザは窯で焼きたてを食べるっていう文化なんだよね。宅配に特化してないんだよね。それでも、ナポリっぽさを出しつつ、モチモチの生地で宅配に向けた作りにはしてあると思います」と説いた。ためしに家電ピザ窯で温め直すと「3倍はうまいね」と絶賛。その後、用意した4枚のピザも同様にピザ窯でリベイクしてから食べていた。