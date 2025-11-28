J-CAST ニュース

Eテレ出演の元子役、22歳の近影に衝撃　「えええ？！」「綺麗なお姉さんに」...現在は大学4年生

2025.11.28 20:00
エンタメ班
   NHK Eテレで2008年～22年に放送されていた子供向け番組「シャキーン！」に「めいちゃん」として出演した、元子役の高橋萌衣（めい）さん（22）が、2025年11月27日にXを更新。子役時代の写真と近影を並べて公開した。

  • 「シャキーン！」出演当時の高橋萌衣さん。X（＠my_name_meiii）より
  • 高橋萌衣さんのX（＠my_name_meiii）より
  • 高橋萌衣さんのインスタグラム（＠my_name_meiii）より
  • 高橋萌衣さんのインスタグラム（＠my_name_meiii）より
  • 高橋萌衣さんのインスタグラム（＠my_name_meiii）より
  • 「シャキーン！」出演当時の高橋萌衣さん。X（＠my_name_meiii）より
「卒論の時期です」

   Xのプロフィールによると、高橋さんは「早稲田大学国際教養学部」に在籍、英検一級も取得しているという。

   11月27日には、「22歳の大学4年生 卒論の時期です」と投稿。「シャキーン！」出演時の写真と、駅のホームで撮影された現在の自撮り写真を公開した。

   Xユーザーからは「えええ？！ あのシャキーンのめいちゃんですか？！ 大人になりましたね！」「うげえええ！！！ 幼い頃よく見てたああ！！ そしてとても美人になっている。懐かしいとても」「私が幼稚園の時からずっとみてたから、本当に綺麗なお姉さんになって、びっくり！」「めいちゃんもすっかり大人びてびっくりしました！」などと書き込まれている。

めいちゃん
シャキーン！
高橋萌衣
