J-CAST ニュース

「私は許せないよ」と批判も　バイク4台と車2台、趣味にカネをかけるスピードワゴン井戸田潤の言い分

2025.11.28 17:20
リサーチ班
建築予定地やご希望の地域の工務店へ一括無料資料請求

   ビンテージ収集にいそしむ古着モンスターに一日中釣りに夢中になる釣りバカモンスター・・・。趣味に時間とお金をかけて妻のひんしゅくを買い続けている「趣味モンスター夫」が2015年11月28日の情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）でとりあげられた。

  • ビンテージバイクとは一期一会、そう力説するが…（画像はイメージ）
    ビンテージバイクとは一期一会、そう力説するが…（画像はイメージ）
  • 井戸田潤さんのインスタグラム（@jujuju_101010）より
    井戸田潤さんのインスタグラム（@jujuju_101010）より
  • ビンテージバイクとは一期一会、そう力説するが…（画像はイメージ）
  • 井戸田潤さんのインスタグラム（@jujuju_101010）より

離婚の大きな原因に「夫の趣味」がある

   紹介されたのはレギュラーメンバーでお笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤さん。井戸田さんはバイクと車が趣味で、現在ガレージハウスにバイク4台と車2台を置いている。コメンテーターの元婦人公論編集長の三木哲男さんは「サラリーマンの場合だと、土日に妻は洗濯とか掃除とか家事をしている。一方で夫は遊びほうけているので妻の恨みをかいやすい。離婚の原因のナンバー1は性格の不一致でその中に『趣味』が必ず入っている」と話した。

   井戸田さんの半端ではないお金のかけ方にスタジオ内からもやっかみと批判の声が。MCの設楽統さんは「一般の人からしたらこれは多いぞと思うが、井戸田さんの収入面からしたら全然大丈夫なんでしょ」と話す。趣味に使うお金の目安が世帯年収の5％ほどという総務省の調査結果を掲げながら、三木さんは「世帯年収の5％というのはサラリーマンがマンションを買う時のローンの目安で、結構大きいです」と解説した。

「一期一会だからその機会を逃したくなかった」
続きを読む
1 2
全文表示
スピードワゴン
ノンストップ！
井戸田潤
趣味モンスター夫
姉妹サイト