上海で日本人歌唱「強制終了」の衝撃　早くもミーム化、まさかの「ダンシング習近平」登場

中国・上海で2025年11月28日に開催された「バンダイナムコフェスティバル2025」で、アニメ『ONE PIECE』の主題歌などで知られる歌手・大槻マキさんのパフォーマンスが中断された。

日本人アーティストによる中国公演の中止が続く中、SNSでは中国出身のオーストラリア人インフルエンサー・悉尼奶爸（Sydney Daddy）さんによるAI加工動画が注目を集めている。

「やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況」

大槻さんは29日、公式サイトで「28日のステージにつきましては、パフォーマンス中ではございましたが、やむを得ない諸事情により急遽中断せざるを得ない状況となってしまいました」と説明。29日の出演についても同様の事情で中止となったと明かした。

中国のSNSでは、大槻さんの歌唱中に突然背景が暗くなって演奏が止まり、スタッフ2人に誘導されてステージから退出する動画が拡散され、衝撃が広がっている。

同イベントには、アイドルグループ「ももいろクローバーZ」4人組ロックバンド「ASH DA HERO」なども出演中止を発表しており、「やむを得ない諸事情」や「不可抗力」を理由とした報告が相次いでいる。

こうした対応の背景には、中国政府側の判断があるとみられるが、詳細は明らかになっていない。「台湾有事」をめぐる日中関係の緊張が続く中、日本のアーティストへの「締め出し」と受け止める声が広がっている。