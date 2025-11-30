J-CAST ニュース

上海公演中止の浜崎あゆみ、無観客で全曲パフォーマンス　「全身全霊で本番と寸分変わらぬ思い」で

2025.11.30 13:15
社会班
全国の工務店を掲載し、最も多くの地域密着型工務店を紹介しています

   歌手の浜崎あゆみさんが2025年11月28日、翌日に予定されていたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」上海公演の中止を発表した。公演自体は中止されたものの、浜崎さんは無観客の会場で予定されていた楽曲をパフォーマンス。インスタグラムで思いをつづった。

  • 浜崎あゆみさんのポスト。台湾のライフスタイル誌「Tatler Taiwan」による報道を紹介した
    浜崎あゆみさんのポスト。台湾のライフスタイル誌「Tatler Taiwan」による報道を紹介した
  • 浜崎あゆみさんのポスト。無観客パフォーマンスへの思いを明かした
    浜崎あゆみさんのポスト。無観客パフォーマンスへの思いを明かした
  • 公演当日には「みんなに会えなくて寂しい」
    公演当日には「みんなに会えなくて寂しい」
  • 浜崎あゆみさんのポスト。台湾のライフスタイル誌「Tatler Taiwan」による報道を紹介した
  • 浜崎あゆみさんのポスト。無観客パフォーマンスへの思いを明かした
  • 公演当日には「みんなに会えなくて寂しい」

中止発表に「自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けています」

   浜崎さんは28日、インスタグラムのストーリーズで「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい」と切り出した。

   「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、5日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」という。

   「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」とした上で、率直な胸の内を明かしている。

「ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた1万4千人のTA（編注：浜崎さんのファン『Team Ayu』）に直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」

   「まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください」と結んだ。

「無観客の状態で一曲目からアンコールまで行ってから会場を後にしました」
続きを読む
1 2 3
全文表示
上海
中国
浜崎あゆみ
姉妹サイト