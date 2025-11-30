上海公演中止の浜崎あゆみ、無観客で全曲パフォーマンス　「全身全霊で本番と寸分変わらぬ思い」で

歌手の浜崎あゆみさんが2025年11月28日、翌日に予定されていたコンサートツアー「ayumi hamasaki ASIA TOUR 2025 A I am ayu -ep.II-」上海公演の中止を発表した。公演自体は中止されたものの、浜崎さんは無観客の会場で予定されていた楽曲をパフォーマンス。インスタグラムで思いをつづった。

中止発表に「自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けています」

浜崎さんは28日、インスタグラムのストーリーズで「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい」と切り出した。

「私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、5日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました」という。

「自分の知識が無い部分へ口出しするつもりはありません」とした上で、率直な胸の内を明かしている。

「ただただ、浜崎あゆみのステージの為に尽力して下さった約100名にも及ぶ中国スタッフ、日本から共に海を渡って来た同じく100名に及ぶスタッフ、ダンサー、バンドメンバーに本番を演らせてあげられなかったことが申し訳なく、そして何よりは、中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていた1万4千人のTA（編注：浜崎さんのファン『Team Ayu』）に直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません。申し訳ありません」

「まとまらない想いのなか、自分に出来ることは微塵もないのかと考え続けていますが、現状はこのご報告しかない事をお許しください」と結んだ。