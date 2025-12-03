ローラ「アストンマーチンをお借りして4時間のドライブ」　かっこよすぎ大反響「ボンドガールみたい」

モデルでタレントのローラさん（35）が2025年11月30日、自身のインスタグラムを更新。全身ブラックコーデで、高級車のアストンマーチンと並ぶショットを披露した。

「イギリスで生まれたなんとも美しい芸術作品」

ローラさんは、高級車の運転席に座る姿や、立ち寄ったカフェなど19枚の写真を投稿。「月に1週間だけオープンするこだわりのコーヒー屋さんが長野にある事を知って、とっても行きたくて、せっかく行くのならばアストンマーチンをお借りして4時間のドライブを楽しんで行きたいとおもって想いを叶えたよ」と報告した。

また、「アストンは車の細部までのこだわり、デザイン、曲線の美しさにすごく感動した」とつづり、「イギリスで生まれたなんとも美しい芸術作品」とコメントを添えている。

コーヒーについては「豆の皮から中身までじっくり丁寧に淹れて頂くコーヒーは、時を忘れ、一口飲むごとにコーヒーの奥深い物語に連れて行ってくれるような感覚だった」と語っていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黒いファーのアウターを羽織り、黒いパンツを着用。大自然の中で高級車の横に立ち、クールな表情をみせている

この投稿には、「カッコいい～」「魅力でしかない」「ボンドガールみたい」「世界レベルのカッコ良さ」「めっちゃ似合う」といったコメントが寄せられていた。