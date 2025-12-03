総合格闘家・久保優太、池袋で愛車フェラーリが飛び蹴りされ...キズの被害　「逃げてるから許せない！」

総合格闘家で、今夏の参議院選挙にも立候補していた久保優太さんが2025年12月2日にXで、愛車のフェラーリが外国人から飛び蹴りされて傷がつくという事件が発生したことを報告した。

「久保優太は怒ってます」

久保さんはXで「拡散希望」「皆さん助けて！」と呼びかけ、「12月1日夜中1時頃、池袋駅西口の西一番街中央通りで、いきなり中国語っぽい言語の外国人に愛車のフェラーリを飛び蹴りされて、傷つけられました」と報告した。

また、ポストにはドラレコ映像も公開されており、池袋の西一番街を徐行していた久保さんの車に歩行者が小走りで車道まで侵入して蹴飛ばし、罵倒するような様子も映されていた。

このときの状況について、久保さんは「僕はプロ格闘家なので、一切手を出さずに、近くの交番で警察を呼びましたが、蹴った犯人は逃げてます」と説明。車の傷を映した動画も公開し、「以前、軽い傷で修理費が数百万円だったので、今回もそれくらいの被害になりそう。何より逃げてるから許せない！」と憤りを明かした。

また、Xでは犯人に関する情報を呼びかけ、「血と汗と涙で手に入れた大切な愛車を飛び蹴りされて傷まで付けられて久保優太は怒ってます」とつづっていた。