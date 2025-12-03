「朝7時通勤」揶揄動画で炎上の人気Vtuber、謝罪動画でも鎮火失敗　再謝罪「謝罪したい」

「まだ朝7時に通勤してるんですか？」とXに持論を投稿し、波紋を広げていた「にじさんじ」所属のVTuber「でびでび・でびる」さんが12月2日夜、改めて謝罪投稿を行った。

「ガチなのか放送のネタなのか知らんけど普通によくないよこれ」

でびるさんは、「おそろしい あくま」として活動する小動物のような姿のVTuberだ。公式サイトのプロフィール欄によると、「異世界の悪魔。この世界の人間たちに存在を知ってもらい、力を強くするために活動を始めた」とされ、ゲーム配信や「歌ってみた」動画を公開。12月2日時点でのチャンネル登録者数は63.2万人超だ。

波紋を広げたのは、でびるさんが11月27日に公開した「まだ朝7時に通勤してるんですか？ それって『何より大事なもの』を失っていますよ」などとするX投稿だった。

「7時～8時に通勤電車に乗るのって、めちゃくちゃ『勿体ない』んです。今は朝10時が常識なんです」などと複数投稿にわたって持論を展開し、「朝を7時と思っている間は見えなくなっていたものが、あなたにも。朝7時→朝10時にするだけで、こんなにも人生が変わる」などと訴えていた。

こうした投稿には、「悪魔のささやきってやつか」などと面白がる声も寄せられた一方で、「常識か何か知らんがその時間帯から働いてる人がいるから空いてる店があることを忘れてない？」「ガチなのか放送のネタなのか知らんけど普通によくないよこれ みんな色んな理由があって決まった時間に起きて決まった時間に出勤して決まった時間に電車乗ってるんだよ」などとあきれる声も相次いだ。