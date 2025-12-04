コラボ相手呼び捨て、言及なし...アイドルグループ2組のSNS告知が波紋　「仲悪いのかな？」「失礼では？」

アイドルグループ「乃木坂46」の公式Xが2025年12月3日、メンバーの中西アルノさんが同日放送の「2025 FNS歌謡祭」第一夜（フジテレビ系）で出演することを告知した。その投稿で、他グループの共演者を「呼び捨て」にしているとして、X上で波紋が広がっている。

グループの異なる3人で「年下の男の子」披露

2025 FNS歌謡祭では、中西さんが「超ときめき宣伝部」の小泉遥香さん、「FRUITS ZIPPER」の月足天音さんとともに、 キャンディーズの楽曲「年下の男の子」をカバーした。

乃木坂46の公式Xは、3人が並ぶ写真とともに、「このあと20時台では #中西アルノ が小泉遥香（超ときめき宣伝部）と月足天音（FRUITS ZIPPER）と一緒に『年下の男の子』を歌唱します ぜひお楽しみに」と案内した。

「この3人のコラボなかなか見れないよねー 楽しみ」「御三方、美しい！」「めちゃくちゃ歌上手だったなー」といった声が寄せられた一方、他グループの小泉さんと月足さんを呼び捨てしていることを指摘する声も寄せられた。例えば、「他グループのメンバーの方を敬称なし呼びはまずいでしょ」「なんか運営同士、仲悪いのかな？てなる」「流石に失礼では？」といった声が寄せられている。

なお、パフォーマンス終了後の投稿では、「小泉遥香さん（超ときめき宣伝部）と月足天音さん（FRUITS ZIPPER）と一緒に披露した『年下の男の子』、ご覧頂きありがとうございました！」と、敬称を付けている。

また、FRUITS ZIPPER公式Xは、パフォーマンス後に「FNS歌謡祭SPコラボ『年下の男の子』のパフォーマンスには、FRUITS ZIPPERから月足天音が参加させていただきました 素敵な楽曲をカバーさせていただき、ありがとうございました あまねきの『年下の男の子』初披露 いかがでしたか？」と投稿。3人の写真を添えているものの、コラボ相手の中西さん、小泉さんの名前は記載されておらず、それを指摘する声も上がっている。