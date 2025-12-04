夫はプロ野球選手...森咲智美、ミニスカコーデで親子ディズニー満喫　ミニーちゃんカチューシャで「激カワ」

タレントの森咲智美さん（33）が2025年12月3日、自身のインスタグラムを更新し、親子でディズニーランドを楽しむ様子を披露した。森咲さんの夫は、プロ野球・埼玉西武ライオンズの平沼翔太選手。2児の母でもある。

「新しい思い出が増えていくのが本当に幸せ...」

森咲さんはインスタグラムで、「家族でお世話になっている方たちとディズニーへ行ってきました」と報告し、ディズニーランドでの思い出ショットと動画を投稿した。

今年3回目のディズニーだといい、「こんなに続けて訪れるのは珍しくて、その度に新しい思い出が増えていくのが本当に幸せ...」といい、「ディズニーに行くと子どもたちが本当に楽しそうで...これは毎年の恒例行事にしたいなぁ」と締めくくっている。

インスタグラムに投稿された写真では、透け感のあるドット柄のタイツに黒いミニスカートをあわせ、白いジャケットを着用。ミニーちゃんのカチューシャをつけ、シンデレラ城をみつめる横顔を披露していた。その他には、子どもとのツーショットや全身ショットなど、さまざまな写真と動画を披露している。

この投稿には、「素敵！」「綺麗過ぎるママ」「素敵な家族」「美しくてかわいい」といったコメントが寄せられていた。