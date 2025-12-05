復活したのに1日でBANのジュキヤ、「もう戻れないな」YouTube引退へ　「とんでもない動画を載せてしまいまして」

配信者のジュキヤさんが2025年12月4日にXを更新し、YouTubeから引退することを報告した。

「大はしゃぎし、いろんなところで報告をしたんですが」

ジュキヤさんは2024年5月にYouTubeチャンネルが停止（BAN）に。その後、何度かチャンネルを作り直したものの、いずれもBANとなり、有料配信プラットフォームに活動の場を移していた。

一方、12月1日にジュキヤさんは、YouTubeでチャンネル停止処分を受けたクリエイターを対象としたセカンドチャンスプログラムに申請し、サブチャンネルが無事復活したことを報告し、YouTubeでの活動を再開。

しかし、2日に暴露系アカウント「DEATHDOL NOTE（デスドルノート）」の創設者とコラボした動画を公開した直後、再びチャンネルがBANとなっていた。

これを受け、ジュキヤさんは4日にXで「今までありがとうございました。引退します」とつづり、動画を公開。

動画では、冒頭ジュキヤさんが「さようなら」と切り出し、「昨日ですね、YouTubeアカウントが復活したと大はしゃぎし、いろんなところで報告をしたんですが、さっそく載せた1本目の動画が、えー......ちょっととんでもない動画を載せてしまいまして、1日でBANということになりました」と経緯について説明した。