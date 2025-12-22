ヤーレンズがM-1決勝で選んだネクタイに注目、ブランドは感謝のメッセージ　ファン「より好感度上がったわ」

2025年12月21日に放送された「M-1グランプリ2025」決勝戦（ABCテレビ、テレビ朝日系）に出場したお笑いコンビ・ヤーレンズが決勝の舞台で着用していた「ネクタイ」に注目が集まっている。

「圧倒的に、堂々と社会と結んでくださいました」

ヤーレンズは、ボケの楢原真樹さんとツッコミの出井隼之介さんからなるお笑いコンビ。独特のキャラクターを演じたり、ゆるいテンションでギャグを連発する楢原さんと、穏やかにそれを受け止める出井さんの掛け合いで人気だ。

M-1グランプリでは、23年から3年連続で決勝戦に進出している。

21日に行われた25年大会の決勝では、柔道女子52キロ級で東京五輪金メダリスト・阿部詩選手がネタ順を決める「笑神籤（えみくじ）」を引き、トップバッターで登場。

不利とされるトップバッターながら、「そろそろ結婚したい」としつつ大量のボケを繰り出す楢原さんと、相談に乗りつつヒートアップする出井さんのやり取りで会場を盛り上げた。843点を獲得し、決勝5位となっている。

ヤーレンズのネタが終了した後、SNSで注目を集めたのがアートライフスタイルブランド「HERALBONY（ヘラルボニー）」による感謝のメッセージだった。

「ヤーレンズ 出井さん、楢原さん。M-1決勝の大舞台にヘラルボニーのネクタイを選んでくださいました」とし、「『障害のある人と社会を強く結ぶ』そんな想いを込めてヘラルボニーが創業最初につくったのがこのネクタイです。圧倒的に、堂々と社会と結んでくださいました。心からありがとうございました！」としたものだ。