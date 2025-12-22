M-1敗者復活芸人、結成15年で「よっしゃ！！初めて...」　喜びの内容に衝撃「修羅の事務所すぎないか？」

2025年12月21日に行われた「M-1グランプリ2025」の決勝戦に、敗者復活枠で出場したお笑いコンビ「カナメストーン」の零士さんが22日にXで、「初めてマネージャーがついたぞ！！！」と明かし、驚きの反響が寄せられている。

「やばー！もう売れっ子だー！！」

カナメストーンはマセキ芸能社所属。ウッチャンナンチャンや出川哲朗さんが所属していることで知られる。コンビ結成15年で、今大会がラストイヤーだった。

決勝戦と同日の21日午前に行われた敗者復活戦で、お笑いコンビ「ミキ」や「20世紀」らを制し始めて決勝戦に進出した。

零士さんは22日にXで、「よっしゃ！！初めてマネージャーがついたぞ！！！」と喜びを伝えた。

結成から15年でこれまでマネジャーが付いていなかったことに、Xでは「衝撃的新事実」「衝撃のツイートすぎるwww」「マセキまじで修羅の事務所すぎないか？」といった声が寄せられた。このほか、「めっちゃ売れる1歩前を見ているようでうれしい」「やばー！もう売れっ子だー！！」「嬉しすぎる！！！忙しくなるぞ～」といったコメントも寄せられている。

M-1グランプリ決勝戦では、「たくろう」が優勝。カナメストーンは、900点満点中830点を獲得し第7位の結果になった。