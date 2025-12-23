中町JP、観賞魚めぐる発言が波紋　飼育を熱望も「インテリア味が強い」→「魚を飼ってる自分に酔いたいだけ」

兄妹YouTuber「中町兄妹」の兄・中町JPさんが2025年12月18日に公開した動画で、観賞魚をインテリア扱いするような発言をし、波紋が広がっている。

友人に感化され、水槽レンタルサービスの利用を検討

今回の動画は、JPさんと妹の中町綾さんが会員制スーパー「コストコ」で購入した商品を食べながら雑談するという内容。その中でJPさんは、水槽・観賞魚・水槽内の掃除全てが含まれた月額制サービスを友人が利用していたという話題を切り出した。JPさんによれば、そのサービスは水槽一式を買い取った場合で120万円、レンタルの場合で10～30万円となり、月々2万円で水槽の掃除を行ってくれるという。

観賞魚が泳ぐ水槽について「俺、好きそうじゃん？ そういうの家にあるの」とJPさん。綾さんが犬を飼っていることを踏まえ「手間がかかるじゃん、犬って。魚ってエサをあげるだけ。しかも自動エサやり機もあります。自動ポンプ、温度を調整するやつもあるから、結構楽らしいのね」と熱弁した。

綾さんが「水槽が欲しいの？もともと」と尋ねると、JPさんは「ちょっと生き物が欲しいなとは。観葉植物は俺もう育ててるじゃん。ちょっとなんか動きがないというか。成長をあまり感じないのね」「その友だちん家の水槽を見ちゃったら、めっちゃ良かったんだよね」と語った。