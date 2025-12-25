石破茂前首相、宮崎謙介氏に「あいつめが」　地元・鳥取への批判投稿に動画番組で言及「県民激怒」

石破茂前首相が、2025年12月24日に公開されたYouTubeチャンネル「ユキノ帝国」の動画に出演し、元衆院議員の宮崎謙介氏が11月に石破氏の地元・鳥取を「鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてない......」などと批判したことについて、「鳥取県民激怒」などと言及した。

「政治家の力がないことを実感」と石破氏を批判

「ユキノ帝国」は、俳優の岸谷五朗さんの息子でインフルエンサーの岸谷蘭丸さんと建築士を目指す大森康正さんのYouTubeチャンネルだ。「石破茂さんとおにぎり一口で食べてみた」と題した24日公開の動画は、石破氏と蘭丸さんがともにおにぎりを握って食べるという内容だった。

そのなかで、蘭丸さんは、「彼（宮崎氏）がですね、『鳥取県が発展していないのはすべて石破さんのせいだ』というのを言って大炎上したっていう......」と話を振った。

宮崎氏をめぐっては、11月1日にXで次のように投稿していた。

「先日、人生で初めて鳥取県に行ってきた。石破茂氏のお膝元。鳥取の皆様には申し訳ないが、鳥取駅前の活気のなさ、インフラ整備がなされてないことから、政治家の力がないことを実感してきたところ。総理を経験されて、さすがに目が覚めたのではないかと思ったのだが」

これに、 失礼だとする批判が相次いだほか、国光あやの外務副大臣もXで反応。鳥取に出張に行ったとして、「地元の皆さん、温かく、食べ物は美味しく、鳥取に誇りをお持ちで、すばらしい街でした」などと反論した。石破氏自身はXで直接言及しなかったものの、国光氏の投稿をリポストしていた。