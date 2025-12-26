新婚の巨人・リチャード「彼女になってくれない？って言ったっけ」　外薗葉月にロマンチックな場所で告白を

アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年12月22日にYouTubeを更新。11月に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）と、夫婦についての質問に答えた。

「まあ、一目惚れだよね」

「奥さんのどんなところに惚れましたか？」との質問には、「惚れてません」とふざけたリチャード選手を、外薗さんが軽くパンチする一幕もありつつ、リチャード選手はこう答えた。

「まあ、一目惚れだよね。やっぱり付き合って、時間経っていくにつれて、僕を支えてくれてるところに惚れました」

出会いのきっかけは、リチャード選手の先輩がアイドルと結婚し、結婚式にリチャード選手が新郎側、外薗さんが新婦側で参列したことだったと明かした。

お互いの第一印象は、リチャード選手が「ちっちゃ！」、外薗さんが「でっか！」だったという。

「奥さんにはどのようにアプローチしたんですか？」との質問には、

「僕から、ちょっと行きたいところがあるって言って。夜景好き？ って聞いたよね」「景色めっちゃきれいだったね。めっちゃ心も浄化されて、非常にクリーンな心の状態で、『彼女になってくれない？』って言ったっけ」

と話し、ロマンチックな場所で告白したようだ。

共通の趣味は、釣りやサバイバルゲームとのこと。リチャード選手が「葉月が俺についてきてるだけ。でもそれが趣味になってるでしょ」と言うと、外薗さんは「そうそうそう」とうなずいていた。