J-CAST ニュース

キンタロー。、ミセス大森ものまね「叩かないで」　呼びかけは杞憂？意外に好評

2025.12.26 12:15
エンタメ班

   ものまねタレントのキンタロー。さんが2025年12月25日にXを更新し、人気ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEのボーカル・大森元貴さんのものまね写真を公開し、反響を集めている。

  • キンタロー。さん（2014年撮影）
    キンタロー。さん（2014年撮影）
  • キンタロー。さんのモノマネ。「ちゃんと似てる」の声も
    キンタロー。さんのモノマネ。「ちゃんと似てる」の声も
  • キンタロー。さん（2014年撮影）
  • キンタロー。さんのモノマネ。「ちゃんと似てる」の声も

「ちゃんと似てる」「いつも何故か似てる」

   Mrs. GREEN APPLEは24日に放送された「Happy MUSIC アワー!!!」（日本テレビ系）にゲスト出演。番組内に大森さんのものまねメイクをして登場し、本人とも対面していた。

   放送の翌25日にキンタロー。さんはXで「新ネタ　Mrs. GREEN APPLE の大森さん」という文章とともに、誇張した大森さんのものまねメイクをした自身の写真を公開した。

   キンタロー。さんは出演した「Happy MUSIC アワー!!!」に「ありがとうございました」とお礼を述べつつ、「お願いクリスマスだから叩かないでね　大丈夫！」とファンに呼びかけていた。

   このものまね写真にXからは、「ちゃんと似てるところがすごい」「いつも何故か似てるのホント凄いと思う」「ファンですwww似てる」という声が集まっていた。

Mrs. GREEN APPLE
キンタロー。
大森元貴
姉妹サイト