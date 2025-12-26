「ドラクエX」無料プレイサービス「キッズタイム」終了へ...実は「お客様の多くが成人」だった

オンラインRPGゲーム『ドラゴンクエストX オンライン』が2025年12月25日、無料でプレイできる「キッズタイム」を、26年6月に終了すると発表した。

「『キッズタイム』を、2026年6月25日（木）メンテナンスまでをもって終了」

ドラゴンクエストX オンラインは、人気RPG「ドラゴンクエスト」シリーズ初となるオンライン作品だ。「皆をつないで世界がつながる」「終わらないドラクエ」をキャッチコピーに、プレーヤーは「アストルティア」と呼ばれる世界での冒険を進めていく。

12年8月、Wii版向けに第1作となる「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オンライン」が発売された。その後、Wii U、Windows、PlayStation 4などに対応プラットフォームを拡大し、現在は「Windows・PlayStation 4・Nintendo Switch・ブラウザ」の4環境でプレイ可能となっている。

有料での大型アップデートも継続的に行われており、26年6月25日にはバージョン8に相当する「ドラゴンクエストX 時空の迷い子たち オンライン」が発売される予定だ。

ゲーム運営は12月25日、公式サイトに「バージョン8.0 大型アップデート後の『キッズタイム』について」とのお知らせを公開した。

「利用券を必要とせず無料でプレイできる『キッズタイム』を、2026年6月25日（木）メンテナンスまでをもって終了させていただきます」

キッズタイムについては「プレイ利用券の有無に限らず遊べる特別な時間帯」であり、「サービス開始当初の2012年当初、主に未成年のお客様にとって利用券のお支払い契約が遊ぶことに対する支障になってしまうことを勘案して設定した取り組みとなります」と説明している。