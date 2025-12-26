脱税疑い「宮崎麗果」元夫、養育費「もらってない事にされてた」　悲しみ明かすもポスト削除

1.5億円の脱税疑惑で在宅起訴されたことが報じられているインフルエンサーの「宮崎麗果」こと黒木麗香氏の元夫で、起業家でヒップホップアーティストの田中雄士氏が2025年12月25日にXを更新。自身が払っていた養育費を「もらってない事にされてた」と明かした。

本人にはエール

黒木氏は、虚偽の領収書で架空の業務委託費を計上し、5億円近くの所得を隠すなどして約1億5700万円を脱税した罪などで東京地検特捜部に在宅起訴されていた。

報道を受け、黒木氏は同日にインスタグラムのストーリーズを更新し、謝罪。「国税局のご指摘を重く受け止め。専門家の助言のもと、修正申告および納税については速やかに対応する所存です」と明かし、「今後につきましては、自身の責任と向き合い、誠実に対応してまいります」とつづった。

一方、かつて黒木氏と結婚し、2児をもうけて離婚した田中氏も同日にXを更新し、「元嫁が脱税でお騒がせしてるが一年前に俺も事情を聞かれたからありのままに話した！」と報告。

また、「毎月の養育費をもらってない事にされてたのが悲しかったぜ」と、自身が払っていた養育費に関しても隠されていたことを示唆した。

しかし、田中氏は「ただこんなんで終わる女じゃねーだろ。いつの日か華々しい復活 楽しみにしてるぜ！」とエールを送っていた。

このポストにネット上からは、「元嫁にエール贈れる懐のデカさよ」「養育費って普通は非課税なのに、もらってない事にしてるってヒドイすね」という声が集まっていたが、田中氏は26日昼までにポストを削除した。