彼女発表の「バキ童」ぐんぴぃ、初Xmasに「うぅ...」「たすけて」　視聴者衝撃、配信カメラが捉えた姿は

街頭インタビューで「バキバキ童貞です」と自己紹介して一躍話題となった、お笑いコンビ「春とヒコーキ」ぐんぴぃさんが2025年12月に交際を発表し、初めてのクリスマスを迎えた。

ぐんぴぃさんのYouTubeチャンネル「バキ童チャンネル」で24日に生配信が行われ、その内容に驚きが広がっている。

「クリスマス生配信」相方だけ登場と思いきや...

ぐんぴぃさんは、20日に「バキ童、彼女できました&卒業しました【記者会見】」と題したYouTube動画で交際を報告していた。彼女とは約4年前にマッチングアプリを通じて知り合い、「10月ぐらい」に交際が始まったという。

交際後の初クリスマスにあたる24日に「バキ童チャンネル クリスマス生配信」と題した生配信が行われた。ただ、冒頭に登場したのは相方の土岡さん1人。淡々とコメントを読み上げ、クリスマストークを展開した一方、視聴者は、ぐんぴぃさんの不在にざわついた。

ほどなくして画面外から「うぅ...」「たすけて」などと声が聞こえるように。これを指摘するコメントが相次ぐも、土岡さんは笑顔で受け流していた。

配信開始から9分経った頃に「クリスマスプレゼントなんていつまで貰ったっていいよね。別にいいよね、ぐんぴぃね？」といい、カメラを向けた先に、大量の黒テープで壁に張り付けられたぐんぴぃさんが現れた。

両手を広げた下着姿で、顔は覆面状態にされ、視聴者からは「いやぁぁぁぁ」「本当にびっくりした」「想像の二億倍やばくて草」と悲鳴が上がった。