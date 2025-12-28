6か月スピード離婚のヒカルに...GACKT、大炎上したオープンマリッジ騒動で「この構図がすごいことなんだよ」

YouTuberのヒカルさんが、2025年12月25日にYouTubeを更新。YouTuberのカジサックさん、シンガーソングライターのGACKTさんとの対談を行った。

「ヒカルにとって、別にそこ触れなくてもいいとこじゃん」

ゲストと酒を飲みながら本音で語り合う、「泥酔はしご酒」という企画でトークを行った3人。

ヒカルさんは12月19日、元キャバクラ嬢で実業家の進撃のノアさんとの離婚を発表したばかり。5月に交際期間ゼロで結婚する「0日婚」をしたが、ヒカルさんが9月、配偶者以外の相手との恋愛や性的関係を認める「オープンマリッジ」を宣言し、批判が相次いだ。ヒカルさんのチャンネル登録者数が27万人減少するなど、炎上状態となった。

12月25日の動画では、GACKTさんが「ここ最近一番感動したのは、ヒカルの立場で、オープンマリッジの話したじゃん」と切り出した。

感動したという理由を、GACKTさんはこう語った。

「どう考えたって、ヒカルにとって、別にそこ触れなくてもいいとこじゃん。言っても損だし、言わなくても損だっていう選択肢がもしあるとしたら、ヒカルがそれを言うことによって、言う損を選んでるっていう」

「それを言うことによって、今後ヒカルの人生って、もっとヒカルらしく生きていける選択肢を取ってるわけじゃない」