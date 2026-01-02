元日に再婚の40歳芸人、実は2週間前にも発表していた　「まったく話題にならなかった」...相方が暴露

お笑いトリオ「ネルソンズ」の和田まんじゅうさんが、2026年1月1日に結婚した。吉本興業の劇場「よしもと六本木シアター」のXが1日に発表した。しかし、「まったく話題にならなかった」が、実は2週間前にはすでに、ネルソンズの青山フォール勝ちさんが発表していたことをXでボヤいた。

「重大発表あり」の動画タイトルも注目されず

よしもと六本木シアターのXは、和田さんの写真とともに「本日2026年1月1日にご結婚されました」と報告。「おめでとうございます 素敵なご家庭を築いてください」と伝えた。これがメディアで報じられ、話題になった。

しかし同日、青山さんはXで、「実は和田まんじゅうの結婚ですが2週間前にすでに発表していました」と明かした。25年12月17日のポストを引用し、「まったく話題にならなかった発表動画がこちらです」と紹介した。

結婚を発表したのは、ネルソンズのYouTubeチャンネルに12月17日に公開された「単独ライブのネタ作り風景を公開します。ついでに重大発表あり」と題した動画だ。

動画の中で和田さんは、突然「1月1日に籍入れます」と発表。これに、ネルソンズの岸健之助さんは驚き、青山さんは「どこで言ってるんだよ」とツッコんでいた。和田さんは「実は1か月前にプロポーズしていて」と説明した。青山さんと岸さんが「何で言わないんだよ」と尋ねると、和田さんは「めっちゃおもろいタイミングで言おうと思って、今だと思ったから」としていた。

和田さんは「ボケとかじゃなくて本当です。小籔さんにも書いてもらって」と強調。元日に婚姻届を出す理由については「忘れない」と明かしていた。青山さんが、「そのタイミングで発表しないと 記者が来ちゃう」と言うと、和田さんは「来るかあ！」とツッコミを入れていた。

和田さんは16年7月に結婚をしたことと11月に子どもが生まれる予定だと発表。22年10月に番組内で離婚したことを青山さんに暴露されていた。