J-CAST ニュース

「見た目が激変」20kg減ダイエットの秘訣　美容系YouTuber「人の目を気にするのがイヤで...」始めた運動習慣は

2026.01.19 11:00
エンタメ班

   美容系YouTuberのイナさんが、2026年1月10日に公式YouTubeチャンネルを更新。「【-20kg】短期間で『見た目が激変』した超簡単ダイエット方法」と題して、20キロ痩せたというダイエット方法について明かした。

  • イナさんのインスタグラム（@inahh.z5）より
    イナさんのインスタグラム（@inahh.z5）より
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
    イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
    イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
    イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
    イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのインスタグラム（@inahh.z5）より
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより
  • イナさんのYouTubeチャンネルより

食事は1日あたり1200キロカロリーを目安に...4つのポイントは

   動画の中でイナさんは、身長160センチ、63キロから43キロとマイナス20キロのダイエット経験があると明かし、短期間で見た目が激変したというダイエットの方法を紹介した。

   まず、食事は1日あたり1200キロカロリーを目安にしていたという。これは、自身のダイエット前の基礎代謝量に合わせたそうだ。

   そのうえで、イナさんは4つの食事のポイントを紹介。1つ目は、朝にリンゴ酢を水と割って飲むこと。むくみや便秘の改善に役立てていたと語った。

   2つ目は、タンパク質を60グラム以上摂取し、脂質を抑えること。ダイエット中は、タンパク質を摂取しないと筋肉量が減って代謝が下がり、リバウンドしやすくなるそうだ。また、イナさんは脂質が消費されにくい体質のため、できるだけ抑えることを心がけていたという。

   3つ目は、肉より魚を食べること。魚のほうが肉と比べて脂質が良質なので、できれば魚を選ぶことがおすすめだと話した。肉を食べるときは、高タンパク低脂質の鶏むね肉をよく選んでいたそうだ。

   最後に4つ目は、白米を玄米に変えること。お米が好きなイナさんは、同じ量を食べても太りにくい玄米を選んでいると話した。量の目安は、茶碗1杯よりも少なめの100～120グラムだという。

「足を使っていない時間を有効活用すると...」
続きを読む
1 2
全文表示
YouTuber
イナ
ダイエット
姉妹サイト