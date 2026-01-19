人気芸人がXとインスタグラム「卒業」　アカウントはスタッフ運用に変更も...投稿内容「何も変わってないじゃん笑」

人気お笑い芸人の永野さんのXが2026年1月18日に、永野さん本人が「個人のXを卒業」したため、今後はスタッフによる出演情報告知用アカウントとして運用すると発表した。

また、インスタグラムも同様に「卒業」し、スタッフが出演情報を発信していくとしている。

「宣言した通り本当に卒業！」

永野さんのXは、「永野が個人のXを卒業した」と説明し、「こちらのアカウントは『永野スタッフアカウント』として 主に永野の出演情報に関する情報をスタッフが発信していきます！」と発表した。

永野さんはYouTubeやポッドキャストで配信している番組「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り」（テレビ朝日）の25年12月24日配信回で、「X辞めるわ！」と宣言していた。永野さんは「辞めたいとは思っていたんです、ずっと」といい、「あべこべになっちゃうんですよね、僕のスタイルと」とその理由を説明していた。

Xでは、「有言実行カッコいい」「宣言した通り本当に卒業！」「本当に卒業されたんだ」といった声が寄せられている。

なお、永野さんのXはこれまでも出演番組の紹介がメインで、オフショットや日常のエピソードなどの投稿や、ほかの芸人やファンらとの交流はほとんどしていなかった。そのため、「何も変わってないじゃん笑」「ほぼ変わらずで草」といった声が寄せられている。