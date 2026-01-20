登録者数104万美女YouTuber、結婚発表...Xmasにプロポーズされる　「これ以上の人には一生出会えない」大ノロケ

チャンネル登録者数104万超の人気YouTuber・きりまるさんが、2026年1月17日にYouTubeを更新。結婚したことを発表した。

「『ああ、この人だ』っていう感じはずっとありました」

きりまるさんはYouTubeで、「この前のクリスマス、12月24日にプロポーズをしていただいて、結婚することになりました」と明かした。相手は3年交際した恋人で、きりまるさんの動画にも、顔を隠してたびたび登場している。

プロポーズは「人生で一番のサプライズやった」といい、こう語った。

「結婚は、私の中でまだまだかなり先って思ってたんよ」「いまだに夢みたいというか、あんまり実感がわいてません」

相手の第一印象は、「初めてちゃんと二人で会った時から、初めて会った感じがせんくて」「兄弟というか家族に近い安心感があったんよね、最初から」という。

そして、こう思いを語った。

「話しても話しても話し足りんし、すっごい楽しいし、全部合うんだよね。なんか不思議で、今まで出会ったことのない感情みたいな、すごい不思議な感覚があったんですね」

「彼でもあり、私の仕事を一番理解してくれてるパートナーでもあり、親友くらい友情もあり、みたいな。家族みたいな存在でもあり。価値観も考え方も、性格はぜんぜん違うはずなのに、こんなにもぴったりはまる人いるんだ、みたいな。私とまんま一緒なんよ。笑いのツボもまったく一緒。『ああ、この人だ』っていう感じはずっとありました」

「これ以上の人には私は一生出会えないなってずっと思ってたので、今の彼と結婚することになって、もう本当にうれしいです」