解散会見を大批判の小沢一郎氏、新党「中道」にもわずかに言及

立憲民主党の小沢一郎衆院議員が2026年1月19日、高市早苗首相が同日首相官邸で記者会見を開き、23日に予定されている通常国会冒頭での衆院解散を宣言したことについて、Xで厳しく批判した。立憲と公明の衆院議員による新党「中道改革連合」については、「中道」が掲げた政策を発端に、高市氏が食料品の2年限定消費税ゼロを打ち出したとの見方を示した。

「明らかに中道改革連合の公約に慌てたためで思想が全く無い」

高市氏は会見で、衆院解散の理由について「なぜ、今なのか。高市早苗が内閣総理大臣でよいのかどうか。今、主権者たる国民の皆様に決めていただく。それしかない。そのように考えたからでございます」と説明した。

これに対し、小沢氏は会見内容について「やっぱりという絶望的な内容。官僚が作成した中身の無い政策をダラダラ並べただけ」と一蹴。

「とってつけたように2年限定の食料品消費税ゼロを加えたが、明らかに中道改革連合の公約に慌てたためで思想が全く無い」と切り捨てた。

「やはり、この解散に大義なし。自民党政治を終わらせるため、この国の未来のため全力で闘う」とした。

別の投稿では、「高市総理の会見。大きな混乱と経済損失を招いた台湾有事問題について再度言及し、火に油を注ぐ形に」と批判。「また、長時間労働を礼賛しかねないとして批判があった『働いて働いて...』について改めて強調し、過労死遺族の心情を逆撫で」とした。

高市氏については「自分は絶対に正しいと、人の意見を聞かない人。高市総理は極めて危うい」とも評している。