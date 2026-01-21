米倉涼子さん「麻薬取締法違反の疑いで書類送検」　元警視庁刑事「起訴になることも十分ありうる」

俳優の米倉涼子さんが麻薬取締法違反などの疑いで書類送検されたことが速報で伝えられ、2026年1月20日放送の情報番組「旬感LIVE とれたてっ！」（フジテレビ系）は米倉さんの今後の捜査の見通しをとりあげた。

知人のアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与の疑い

番組は関係者の話として、米倉さんの知人でアルゼンチン国籍の男性が違法薬物に関与している疑いが浮上、関東信越厚生局麻薬取締部が昨夏に2人の関係先の家宅捜索をしたところ、薬物のような物が押収され、違法なものであることが判明したという。このアルゼンチン国籍の男性はすでに出国したとみられるという。

番組に出演した薬物事件の捜査経験が豊富な元警視庁刑事の吉川祐二さんが書類送検について解説した。

「捜査側は（検察官に判断を委ねる）『相当な処分』という意見を載せて送る。それを受けて検察は今後の方針を決めていく。書類送検だから起訴にならないということではない。起訴になることも十分ありうる」

MCの青木源太さんは「この違法薬物は具体的にどんな薬物かわかっているのですか」と吉川さんに聞く。吉川さんは「相手男性がアルゼンチン国籍ということからあくまでも推測ですが、コカインか何かである可能性が高い」と答えた。