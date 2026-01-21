れいわ・大石議員、自身の選挙区に自民・杉田水脈氏出馬情報　「裏金議員」と批判も...「あんたもやないか」の声

れいわ新選組の大石晃子衆院議員が2026年1月20日にXで、自身の選挙区である大阪5区に自民党の元衆院議員の杉田水脈氏が立候補するという報道に反応した。「裏金議員」と批判したものの、ネット上ではさまざまな声を集めている。

「大石あきこの選挙区に来たああーーーー」

杉田氏は、23年12月に発覚した政治資金パーティー収入の一連の裏金問題で、計1564万円が不記載だったことが明らかに。その後、24年10月の衆院選で立候補を見送り、25年7月の参院選では比例代表で出馬したものの、落選していた。

一方、20日になり、自民党が2月8日に投開票が行われる次期衆院選で、大阪5区に杉田氏を擁立する方針を固めたことが明らかになった。

この報道に対し、21年、24年の衆院選でいずれも大阪5区から立候補している大石議員がXで反応。「『裏金議員、杉田水脈さん』大石あきこの選挙区に来たああーーーー」とつづった。

なお、大石議員はいずれも小選挙区では落選し、比例で復活当選している。また、大石議員自身も24年10月に政治資金収支報告書で計1,280万円の記載漏れがあったことが判明している。

このポストに大石議員の元には、「自民党はバック色々ついてますが、れいわのバックには国民がついてます」「大石さん頑張って下さい！！返り討ちやー！」といった声のほか、「裏金議員てあんたもやないか」「ご自身は前回小選挙区で負けて（次点ですらない）比例復活したに過ぎない。選挙区の民意は反映されていない」という指摘も寄せられていた。