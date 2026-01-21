釈明でも収まらぬ「いけちゃん」インド動画問題　現地紙も続々怒りの報道

インドの航空会社「エア・インディア」を酷評する動画が波紋を広げていた旅行系YouTuberの「いけちゃん」をめぐる批判が、インドの現地紙にも広まっている。

サムネイル＆トーク内容に「あまりにも失礼すぎる」

問題となっていたのは、いけちゃんが2026年1月17日に公開した動画だった。タイトルは「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！ 機内はインド人だらけです...」で、エア・インディアでの10時間のフライト中の様子や、インド到着後のエピソードを伝えていた。

動画では、25年6月12日に発生した171便の墜落事故に言及。離陸して15秒ほどで爆発し乗客約250人が死亡したとして、「えっ、怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？」と不安を口にした。

公開当時の動画のサムネイルには「半年前に墜落」「評判最悪」という文字が記載されていた。

SNSでは、タイトルやサムネイルなどの表現について批判が続出。「じゃあ乗るなよ」「亡くなった241人にあまりにも失礼すぎる」といった声が寄せられたほか、英語での批判投稿も複数あがっていた。

いけちゃんは19日、Xを更新し釈明。「特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！ 動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！ 全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」と呼びかけた。