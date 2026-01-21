「神馬」モチーフの人気御守、メルカリ転売相次ぐ...同アカウントで複数出品も　神田明神が注意喚起「固くお断り」

神田明神（東京都千代田区）は2026年1月20日にXで、フリマサイト「メルカリ」に同神社で授与しているお守り「うまくいく御守」が出品され、多くが販売済みになっているとして、「少し時間は要しますが、ご希望の皆さんにお受けいただけるように奉製しますので、社頭にて初穂料1000円でお受けください」と呼びかけた。

初穂料1000円、2000円台～3000円台で転売

「うまくいく御守」は、干支にちなみ神田明神の神馬「あかりちゃん」をモチーフにしたイラストがデザインされたお守りだ。25年12月2日から授与され、26年1月21日までに頒布終了と再頒布を繰り返している。直近では1月19日に頒布終了し、「2月下旬〜3月上旬を目指して奉製中です」と案内している。

同神社は19日、「念のため、お願いです」として、「ネットオークションサイトへの御守の出品は固くお断りします」と注意喚起。「メルカリ」の出品画面の画像も添えた。出品された5件の「うまくいく御守」はいずれも2000円台から3000円台の値段がついており、全て販売済みになっていた。

翌20日も、神田明神Xは「大切な方にお渡ししたいという声もあり、1人2体までの授与としておりましたが、こちらには1人で16体『出品』されている方がいて、残念なことに多くが『発売済』となっています」として、「メルカリ」の出品画面の画像を投稿した。

画面に写った15件中、12件が販売済みになっていた。また、中には2体セットで約5900円で売られているものもあった。

同神社Xは、「少し時間は要しますが、ご希望の皆さんにお受けいただけるように奉製しますので、社頭にて初穂料1000円でお受けください」と呼びかけた。

記者が21日に「メルカリ」を確認した際も、「うまくいく御守」は30件以上の出品があり、また、複数件出品しているアカウントもみられた。