れいわ・山本太郎代表が「健康上の問題」で議員辞職　「ニュースで知って心配で...」事務所に駆け付けた立憲重鎮議員

立憲民主党の辻元清美参院議員が2026年1月21日、同日に病気療養のため参院議員を辞職すると発表したれいわ新選組の山本太郎代表の事務所を訪ねたと明かした。

「議論は激しい時がありますが、日頃は非常に礼儀正しい」

山本氏は21日、れいわ新選組のYouTubeチャンネルで参院議員の辞職と無期限の活動休止を発表。その理由について「健康上の問題」と明かした。具体的には、「多発性骨髄腫......血液のがん、その一歩手前にいます」とした。「議員を辞職して自分の命を守る行動に入ります」と話していた。

辻元氏はXで、山本氏の辞職を報じたニュース記事とともに、「ニュースで知って、心配で山本さんの事務所を訪ねてきました」と報告した。

「山本太郎議員と私は憲法審査会で一緒に議論してきました」と明かし、「議論は激しい時がありますが、日頃は非常に礼儀正しい方です」と山本氏の人となりに触れた。

続けて、「心からご回復をお祈りしています」と伝えていた。