小泉防衛相、菅元首相「勇退」に思い　「政治の師」で「政界の父親のような存在」...喜寿も駆けつけ

小泉進次郎防衛相（44）が2026年1月22日にXで、自民党の菅義偉元首相（77）が政界引退を表明したことを受けて、「菅元総理とともに仕事をさせて頂いたことは私の誇りであり、宝物です」などと胸中を明かした。

「言葉にできないほど強く、大きな感謝と想いがある」

小泉氏は菅氏について「この度の衆議院選挙に出馬せず、ご勇退されることになりました」とし、「アメリカ出張中も電話でお話させて頂き、帰国して、スイスに行く前にも直接お会いして今までお世話になったお礼を申し上げました」と関係を明かした。続けて、

「私にとって政治の師であり、常にあたたかい眼差しで育てて下さった政界の父親のような存在でした。いざ向き合ったら、ただただ『ありがとうございました』『お世話になりました』という言葉しか申し上げられませんでした」

とも述べた。菅氏は17日に記者団の前で政界引退の意向を明らかにしており、小泉氏は投稿で「今日まで菅元総理のご勇退について対外的にコメントを出せなかったのも、言葉にできないほど強く、大きな感謝と想いがあるからでした」と説明。「菅元総理とともに仕事をさせて頂いたことは私の誇りであり、宝物です」などと感謝を伝えている。

笑顔の小泉氏と落ち着いた表情の菅氏が並んだツーショットを披露し、「写真は、今年の喜寿の誕生日の際に紅白まんじゅうをお渡しして記念撮影した時のものです」と結んだ。

投稿を受けてXでは「師弟の絆の強さが伝わってきます」「とても素敵なお写真ですね」といった声や、「元総理 穏やかな表情」「こうみたらだいぶ痩せてるな」「菅元総理、今まで本当にありがとうございました。これからもお体大切に...」といった反応が広がっている。