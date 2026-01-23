「YOASOBI」Ayase＆ikura、2人でボードゲームしてる...仲良し2ショにキュン　「楽しくお酒を飲みました」

音楽ユニット「YOASOBI」のAyaseさん（31）が2026年1月21日、自身のインスタグラムを更新。ボーカルのikuraこと幾田りらさん（25）との2ショットを披露した。

「今年のYOASOBIは一味違うぜ」

Ayaseさんは、「りらとサシで新年会」といい、ikuraさんとの笑顔ショットやボードゲームを楽しむ様子を投稿。「YOASOBIの2026年は目標いっぱい気合いいっぱい」とコメントした。

また、「去年は働き狂って二人きりで喋る時間も存分には取れていなかったので」と振り返りつつ、「今一度お互いの考えを共有したりYOASOBIをどんな風に楽しんでいこうかなんて話をしながら楽しくお酒を飲みました」と報告。

そして、「今年のYOASOBIは一味違うぜ」「気持ち新たに猛進していきます」と意気込みをつづっている。

インスタグラムに投稿された写真では、Ayaseさんグレーの長袖トップスと黒いパンツというラフなコーデ。ikuraさんはグレーのパーカーとデニムをあわせていて、もふもふな愛犬も一緒にリラックスした笑顔をみせていた。その他の写真では、手で「2026」のポーズをとる様子や、ボードゲームを楽しむ様子を披露している。

この投稿には、「めちゃめちゃ尊い」「何この眼福」「全部が癒しすぎる」「二人ともかわいいいい」「ほっこり」といったコメントが寄せられていた。