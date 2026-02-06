元NHK中川安奈アナ＆カーリング藤沢五月、笑顔2ショにキュン　「2人とも素敵」「可愛すぎ」「爽やか」

2025年3月末にNHKを退局し、フリーアナウンサーに転身した中川安奈さん（32）が2026年2月5日、自身のインスタグラムを更新。カーリング女子で2022年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレ所属の藤沢五月選手（34）との笑顔ショットを披露した。

「今日はジャケットスタイルでかっちり」

中川さんは、2月6日（日本時間7日）開幕のミラノ・コルティナ前に行われた「TEAM JAPAN WINTER FEST『プリントスタジアム presented by 三井不動産』オープニングイベントのMCを担当させていただきました」と報告し、藤沢選手との2ショットなどを投稿した。

また、「サンデースポーツのキャスターを離れて迎える初めてのオリンピック...もちろんテレビの前で応援しようと思っていますが、現場にいないさみしさも感じている中だったのでこんなふうにミラノ・コルティナ 2026オリンピック関係のお仕事に携わらせていただけて本当に幸せです」と思いをつづっていた。

最後は、この日の衣装について「衣装（今日はジャケットスタイルでかっちり）」と紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、中川さんは黒いジャケット、茶色のトップスと白いワイドパンツを着用。藤沢選手は白いダウンジャケットのコーデで、2人はカーリングのブラシを持ち、笑顔をみせていた。4枚目では、抜群のスタイルが際立つ全身のソロショットを披露していた。

この投稿には、「可愛すぎ」「2人とも素敵ですね」「爽やかな2ショットですね」「美女2ショット」「御二方ともお美しいです」といったコメントが寄せられていた。