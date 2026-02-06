「2度見」「凄い気になる」人気お笑い芸人が是枝裕和監督で主演　特報の「演技」にネット反響

是枝裕和監督の新作映画「箱の中の羊」の特報映像が2026年2月6日に公開され、大きな注目を集めている。俳優・綾瀬はるかさんとともに主演を務める、人気お笑い芸人の芝居の一場面が映像に収められており、SNS上では、「どう演技するかほんと楽しみ」などの声が上がっている。

「どういうのが出るかなって、自分でも楽しみです」

是枝氏が監督・脚本・編集を務める「箱の中の羊」は、綾瀬さんとお笑いコンビ・千鳥の大悟さんが主演を務める。同作は「少し先の未来」を舞台にし、子どもを亡くした夫婦が息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる物語となっている。

綾瀬さん演じる建築家・甲本音々と、大悟さん演じる工務店の二代目社長・甲本健介が夫婦であり、200人以上のオーディションから抜擢された子役・桒木里夢さんがヒューマノイドを演じる。

「箱の中の羊」の公開日が5月29日に決まったと、同作の公式Xアカウントが2月6日に発表。また、30秒の特報予告映像も公開した。

映像の一部では、ヒューマノイドの「ただいま」という声に続いて、大悟さん演じる健介が「いらっしゃい」と応じる声が流れる。この時の画面には、健介が俯きながら手元に視線を落とし、何かの作業をしているように見えるカットが含まれている。映像の最後には、夫婦とヒューマノイドが空を見上げるカットも挿入されている。

この映像がSNSで大きな注目を集めている。「予告だけで泣きそう」「この家族の未来どうなるんだろ...」「なんだか切なそう」「タイトルからして泣ける予感しかしない」などと期待する声が上がったほか、大悟さんの演技について、

「大悟がカッコいい」

「え！大吾！2度見」

「大悟の演技が凄い気になる...」

「大悟さんがどう演技するかほんと楽しみ」

「大悟の真面目な顔おもろすぎて吹いた」

「お笑い芸人として好きすぎて絶対に笑っちゃうんだけどｗ」

などの声も上がった。

同作の公式サイトでは、大悟さんは「日頃は笑ってもらうお仕事をしていますが、大悟が出た、大悟がしゃべった、大悟が現れたで笑われないように頑張りたいです。あとは、監督にお任せします。どういうのが出るかなって、自分でも楽しみです」とコメントしている。