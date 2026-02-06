トリノ五輪・金メダルから20年...荒川静香、五輪会場で同じポーズ　「今の方がお美しい」「20年後もいい表情」

2006年イタリア・トリノ五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得した荒川静香さん（44）が、2026年2月5日にXを更新。20年のビフォー＆アフター写真を公開した。

「Torino2006→2026」

荒川さんはXで「Torino2006→2026」と投稿し、06年に撮影した写真と、20年後の現在に撮影した写真を公開。どちらも、五輪マークが描かれた大きなボードに自身が書いたサインを指差す、同じポーズの写真だ。

Xユーザーからは「トリノから20年 荒川さんの美しさは変わらず」「変わってない、むしろ今の方がお美しい～！」「割とどっちが前でどっちが後かわからん...」「お顔が変わらないねえ！20年後もいい表情ですよ」などのコメントが寄せられている。

荒川さんは、2月7日（日本時間）未明に開幕する、イタリアのミラノ・コルティナ五輪で、日本テレビ系のメインキャスターを務める。