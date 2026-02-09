フィギュア・レジェンド伊藤みどり、アルベールビル五輪「銀」から34年...いまも華麗なスケーティングに騒然

フィギュアスケート女子で活躍した伊藤みどりさん（56）が2026年2月4日、五輪の公式インスタグラム（＠olympics）に登場し、1992年当時と現在のどちらも軽やかなスケーティングを見せる動画が公開され、話題となっている。

女子選手として世界初のトリプルアクセルに成功

伊藤さんは、1992年アルベールビルオリンピック女子シングルで銀メダルを獲得。1985年から1992年まで全日本選手権8連覇し、女子選手として世界初のトリプルアクセルに成功したレジェンド選手だ。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開会にさきがけて、五輪公式インスタグラムは英文で「Albertville 1992 vs. Now Ito Midori was the first figure skater to land a triple Axel at an Olympic Games.」（編訳：アルベールビル1992 VS 現在 伊藤みどりはオリンピックでトリプルアクセルを決めた初めてのフィギュアスケーター）と投稿。

あわせて公開された動画では、上半分を当時の伊藤さんのトリプルアクセルの様子、下半分を現在の伊藤さんのシングルアクセルをする姿が映された。軽やかなスピードでシングルアクセルを決めた現在の伊藤さんは、腕でハートマークをつくりおちゃめな姿でフィニッシュした。

動画には「56YEARS OLD AND STILL GOT IT!」（編訳：56歳のいまもこの滑り！）という驚きとともに、レジェンドを称えていた。

コメント欄では、「凄い以外言葉が出ない」「伊藤みどりさんは日本の『国宝』です」「みどりちゃんなら70代...いえ80代になっても跳べそう！」といった称賛の声に加え、海外からも「She is a legend!!!!」「Midori is No.1」「So charming」といったコメントが多数寄せられた。