衆院選　自民大勝に世界中から祝福　メローニ氏は見つめ合いショット添えて...「心からお祝い」

2026年2月8日に投開票された衆院選の結果を受け、各国首脳が高市早苗首相に祝福のメッセージを寄せた。

イタリアのジョルジャ・メローニ首相は、高市氏と見つめ合ったツーショット写真を添え、お祝いのコメントをしている。

「『強さによる平和』を掲げる政策の実現に向け、大いなる成功をお祈り」

8日20時過ぎに公開された各社の情勢報道では、与党の自民党と日本維新の会が合計で350議席以上を獲得する見通しが伝えられた。

全国の開票が終了した9日には、自民316議席、維新36議席と、与党が大きく議席を伸ばす結果となった。

開票速報を受け、各国首脳らはSNSで高市氏を祝福している。

投票日前に高市氏支持を表明して波紋を広げた米ドナルド・トランプ大統領は、「高市早苗首相と与党が、本日行われた極めて重要な投票で圧勝したことを心よりお祝い申し上げます」とコメント。

「保守的であり『強さによる平和』を掲げる政策の実現に向け、大いなる成功をお祈りします」とした。

カナダのマーク・カーニー首相は、Xで高市氏のアカウントに宛て「日本の総選挙における圧勝、おめでとうございます」と投稿。「カナダと日本の強固なパートナーシップをさらに高め、両国民により多くの機会を創出するため、あなたと協力できることを楽しみにしています」とつづった。

台湾の頼清徳総統は、Xで「高市早苗首相 本日行われた総選挙でのご勝利、心よりお祝い申し上げます」とコメントし、「ご当選が日本および地域のパートナーにより豊かな安全な未来をもたらすことを願っております」としている。