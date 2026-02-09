蓮舫議員、中道の衆院選惨敗に「これだけ厳しい結果の中で、言い訳はできません」

立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年2月9日にXを更新し、中道改革連合の大敗にコメントした。

「本当に、国民の幸せにつながるのか」

8日に投開票が行われた衆院選で、立憲民主党と公明党が同流してできた新党である中道改革連合は公示前から167議席から49議席に減らした。

この結果を受け、蓮舫議員は9日にXで「総選挙の結果を、真摯に受け止めています。これだけ厳しい結果の中で、言い訳はできません」とコメントした。

この選挙戦で中道は「生活者ファースト」を掲げていたが、蓮舫議員は「生活者のための政治を、という想い。掲げてきた政策。その軸は、これからも変わりません」とつづった。

また、蓮舫氏は「今朝も、仲間は駅に立っています。国民が下した審判のもとで、政府がどんな法案を出すのか。衆議院で、どんな議論が行われるのか。それは本当に、国民の幸せにつながるのか」と問題提起した。

蓮舫氏は、「引き続き、参議院から。丁寧に、厳しく、向き合っていきます」と明かし、「この選挙戦で温かなご支援、お声がけをいただけたこと、心からお礼を申し上げます。ありがとうございます」と有権者に感謝。最後には、「下を見ず、前に。がんばります」とつづっていた。