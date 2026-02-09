NHK解説で美貌が話題に...平昌五輪パシュート「金」菊池彩花、メガネ＆さわやかコーデがステキっ　夫は長島圭一郎

2018年平昌五輪女子チームパシュート金メダリストの菊池彩花さん（38）が2026年2月8日、自身のインスタグラムを更新し、衣装ショットを披露した。

「桃香スマイルが見たい！！」

菊池さんはミラノ・コルティナ五輪でNHKのスタジオ解説者として出演し、ネット上でも「めちゃめちゃきれい」「綺麗過ぎ」「相変わらず美人」などと反響を集めた。

インスタグラムでは「ママスケーターの力強い滑りを見て、本当に勇気を貰いました」とつづった。また、「日本からは堀川桃香選手が頑張りました！！」とし、「若手長距離エースとして、これからも日本を引っ張る存在です！」「次のレースもみんなで応援しましょう！！」と呼びかけた。最後は、「桃香スマイルが見たい！！You can do it～」と締めくくっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、黄色のジレを羽織り、シアー感のある白シャツとグレーのパンツというさわやかなコーデ。メガネをかけ、スタジオのセットを前に膝をつき、笑顔をみせていた。2枚目では、両手を広げたポーズの全身ショットを披露していた。

菊池さんは18年の平昌大会後に引退。18年には、元スピードスケート選手で10年バンクーバー五輪男子500メートル銀メダリストの長島圭一郎さんと結婚。現在は2児の母。