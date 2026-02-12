ビッグエアで金メダル村瀬心椛、歓喜のショット...五輪サングラス姿で話題　「勝利を象徴」「おめでとうー！」

日本オリンピック委員会（JOC）が2026年2月11日に公式Xを更新。ミラノ・コルティナ五輪スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手の記念ショットを公開した。

「金メダルとオリンピックサングラス」

村瀬選手は現地時間9日に行われたスノーボード女子ビッグエア決勝で179.00点を獲得し、初の金メダルを獲得した。

JOC公式アカウントは11日に「TEAMJAPAN Shots」とつづり、村瀬選手の写真を公開した。赤い公式ユニフォームに身を包んだ村瀬選手は、金メダルを手に持ちつつ、オリンピックの五輪デザインのサングラスをかけ、笑顔を見せていた。

投稿には、「スノーボード 女子ビッグエア 村瀬心椛 選手」「金メダルとオリンピックサングラス」と紹介されていた。

このポストには、「心椛ちゃん金メダルおめでとうー！」「メガネ良く似合ってますよ」「本当にお似合いですね！勝利を象徴していますね！」という声が集まっている。