元ミス東大「ファイナルコール」で搭乗→自撮りを披露　SNS波紋「常習犯だったか」過去投稿も蒸し返される

2020年ミス東大グランプリでタレントの神谷明采さんが26年2月11日、飛行機に搭乗する際の状況をXで明かし、その内容がSNSで波紋を広げている。「クソ迷惑すぎ」「さすがに酷すぎる」などの声が寄せられている。

神谷さん「いつも迷惑かけてごめんなさい」

神谷さんは11日、飛行機に搭乗している自身の自撮りショットを公開し、「ガンダしてファイナルコールで乗れました」と状況を明かした。「いつも迷惑かけてごめんなさい」とも謝罪した。

この投稿がX上で波紋を広げ、「迷惑かけているという自覚がないんだな」「遅れて迷惑かけて自撮り挙げるのすごい」「クソ迷惑すぎ」「さすがに酷すぎる」などと批判する声が相次いだ。

また、ユーザーが協力して補足情報などを追加するXの機能「コミュニティノート」も追加され、「（ファイナルコールでの搭乗は）運航管理上の重大な負荷となります」といった指摘も受けている。

神谷さんはこの日、「飛行機ミスりそう」とXで報告しており、「果たして無事帰国できるのか」「分刻みの戦い」などと逐一状況を投稿していた。

さらに神谷さんが23年9月2日に投稿した内容も再び注目を集めた。この投稿では、うどんの写真を公開しながら、「普段ならファイナルコールで飛行機乗ってるけど、今回は出発3時間前に空港ついてるから余裕でうどん食べる時間ある」とコメントしていた。

この投稿を受け、「常習犯だったか...」「普段...なら？」「マジで迷惑」「普段からファイナルコールっていうのを言う精神が理解出来ません...」「時間内に来ない人は置いていっていいと思う」などの批判も上がっている。