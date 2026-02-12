「こんな立場に置かれたくなかった」　銅メダル獲得直後に「浮気」告白のノルウェー選手、復縁切望も...元恋人は「許せない」【ミラノ五輪】

ミラノ・コルティナ冬季五輪で2026年2月10日に行われたバイアスロン男子20キロで銅メダルを獲得したノルウェーのストゥルラホルム・レグライ選手が、インタビューで「浮気」を告白した。これに対してレグライ選手の元恋人が「全世界の前で愛を告白した後でも、許せない」などとコメントした。ノルウェー紙「VG」が報じた。

「彼女がまだ私を愛してくれることを願うだけです」

VGの10日（現地時間）公開の記事によると、レグライ選手は入賞後のノルウェーの公共放送「NRK」のインタビューで、「6か月前、私は人生の最愛の人に出会いました。世界で一番美しく、一番優しい人です。3か月前、最大の過ちを犯して彼女を裏切りました」と涙ながらに打ち明けた。

また、レグライド選手はVGの取材に、1週間前に恋人に浮気を告白し、破局したと明かしたという。同紙は、「まだ諦めるつもりはない。社会的に自殺することで、彼女をどれだけ愛しているかを示せるといいな。自分がしたことの責任は自分で負う。心から後悔している」「彼女がまだ私を愛してくれることを願うだけです」といったレグライ選手のコメントも報じている。

これは国内の複数メディアが報じSNS等で話題になったほか、日本でも報じられた。

VGは翌11日（現地時間）、レグライ選手の元恋人が同紙の取材に応じたと報じた。記事によると、元恋人は、「（レグライ選手が）全世界の前で愛を告白した後でも、許せない」「こんな立場に置かれたくなかったのに、こんな目に遭わざるを得なくて本当に辛いです」とコメントを寄せたという。

なお、元恋人はレグライ選手と連絡を取り合っており、元恋人の意見を知っているはずという。