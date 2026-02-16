カーリング日韓戦で超大型「放送事故」、韓国国内中継CM中に「日の丸」...キャスター謝罪も「故意じゃないのか？」視聴者激怒

韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）が2026年2月16日、カーリング女子の日韓戦の国内テレビ中継で、「超大型」の「放送事故」が起きたと報じた。

「どうやってミスしたら放送画面に日の丸が出るんだ」

カーリング女子1次リーグが15日、コルティナで行われ、日本代表「フォルティウス」が韓国と対戦し、5－7で敗れた。

問題のシーンは、第5エンドが終了し、第6エンドの開始前に起きた。記事によると、CMの最中に突然、画面中央に「日の丸」のグラフィックが約10秒、映し出されたという。試合は、韓国国内で五輪を独占中継している放送局JTBCが生中継していた。

前代未聞の「放送事故」を「スポーツソウル」は、「『日本の放送か』怒り爆発...JTBCの『超大型』放送事故で信頼揺らぐ」とのタイトルで伝えた。

記事によると、第6エンド開始直前に、キャスターを務めたソン・スンヒョン氏が「CM中に予期せぬグラフィックが出た瞬間がありました。通常、私たちが送るべきではない状況で流れてしまった件について、お詫び申し上げます」と頭を下げたという。

JTBCの「放送事故」は、インターネット上で拡散され、韓国国内のSNSは大荒れになったという。

SNSでは、視聴者から「どうしてそんなミスを」「最初はCMの一部かと思った」「故意じゃないのか？」「どうやってミスしたら放送画面に日の丸が出るんだ」「CMタイムに日の丸が中央に10秒以上も映ってる」「日本の放送かよ」などの反応が殺到したという。

記事では、「日韓戦という特殊性を考慮すると、波紋はさらに大きかった。今回の論争は、最近JTBC中継に対する不満が蓄積された状況で起きたという点で、なおさら痛手だ」と指摘した。