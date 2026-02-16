日テレ・林田美学アナ、ミラノ五輪マスコット「ティナ」と2ショットかわいすぎっ　「笑顔、最強です」

日本テレビの林田美学（はやしだ・みのり）アナウンサー（26）が2026年2月11日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪が行われている現地の様子を紹介した。

「精一杯のエールを送り続けたいと思います！」

林田さんは、「イタリアに来て2週間ほどが経ちました」といい、現地の風景や会場の様子などを投稿。「連日のように表彰式で日本の国旗が上がり、選手のみなさんの晴れやかな表情を目にするたび、胸が熱くなる思いです」と語った。

また、「最高のパフォーマンスを目指して挑むすべての選手のみなさんの想いが、素晴らしい形で実を結びますように」とし、「その瞬間に立ち会える幸せを噛み締めながら、これからも精一杯のエールを送り続けたいと思います！」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、黒のアウターにグレーのニット帽を着用。その他の写真では、ジャンプ台の前でマイクを握る姿や、大会公式マスコット「ティナ」との2ショットなどを公開した。

この投稿には、「マジで可愛すぎる 」「素敵な景色に映えてますね 」「素敵な写真の数々 」「世界一可愛い 」「現地からの中継お疲れ様です 」「笑顔、最強です」といったコメントが寄せられていた。