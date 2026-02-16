ダウンタウンの浜田雅功さん名乗る偽アカウントに注意喚起　「投稿を全て削除」も困惑の声相次ぐ

J-CAST ニュース

   お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功さんによる個人展「空を横切る飛行雲」の公式Xが2026年2月15日、浜田さんの「偽アカウント」をめぐる注意喚起を投稿した。

GACKTさん「浜田さんがXなんかするわけないし」

   問題となったのは、「浜田雅功」を名乗る複数のXアカウントだった。アカウント名はいずれも「浜田雅功」や「公式」などの文言を使ったもの。公式の宣材写真などをプロフィール画像に設定している。

   同様の偽アカウントは2月中旬ごろから複数作成され、芸能人らも反応している。

   ミュージシャンのGACKTさんは16日、偽アカウントのひとつを引用し「このアカウントは本物でしょうか？ 」と疑問を投稿。

   「いや...、んなわけないか...。浜田さんがXなんかするわけないし。ろくに文章を考えたりとか、そういうことをするタイプじゃないし、書いてる途中でブチギレてスマホ投げるだろうし」とコメントした。

   「こういうイタズラってあるよな。成りすましって言うんだっけ？」とし、「ボクに成りすましのアカウントも相当多いが、浜田さんのなりすましって...。やめとけやめとけ、マジで〇〇されるぞ？　なんの得もない。命は大事にするもんだ」と冗談まじりにたしなめている。

「全てなりすましになりますので、騙されないように」
