ダイアン・津田篤宏、「クソリプ」送る人の特徴に持論...「たいがい同年代から上のおっさん」

お笑い芸人のダイアン・津田篤宏は2026年2月16日、自身のXで「クソリプ」を送る人の特徴を指摘した。

「怒らないでね？僕の経験上ですよ？」

津田さんは「怒らないでね？僕の経験上ですよ？」と前置きをし、「クソリプしてくる人のアカウント見に行ったら、たいがい同年代から上の世代のおっさんで、たいがい政治にお怒りになられてて、寂しい食事の写真を載せたりしてるのよ。マジでびっくりするくらい似てるの！」と持論を展開。

さらには、「全員グランドに集合させて、人文字でクソリプって見えるように並ばせて校舎の上から写真撮りたい」とユーモアを交え、「クソリプ」を送る人を集合させたいという。また、文末にも「もちろん本文は僕の偏見ですからね！怒らないでね！」とあくまで「主観」であることを強調した。

同投稿には「さすが名探偵」と『水曜日のダウンタウン』（TBS系）の人気企画「名探偵津田」を絡めての声や、「ネットリテラシー低いタイプがめっちゃ多いの感じる」「現実に不満ばっかりで希望がないから他人を悪く言うことしか出来ない可哀想なおっさんが多い」などの意見が寄せられた。

ちなみに、「クソリプ」をめぐって、有吉弘行さんも過去にクソリプを送る人の特徴に言及しており、『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（JFN系）で「こいつ普段どんなつぶやきしてるのかって思ってみたらさ、大体なんかのキャンペーンに送ってる。『〇〇が当たる』ばっかりズラーッと」と指摘していた。