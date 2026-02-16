フィギュア銀・鍵山優真、コーチの元世界女王コストナー＆父と歓喜の3ショット　「最高の笑顔」話題に

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真選手（22）が2026年2月15日、自身のインスタグラムを更新した。

2012年の世界選手権での金メダル、2014年のソチオリンピックのフィギュアスケート・女子シングルの銅メダリストでも知られ、現在はコーチをつとめるカロリーナ・コストナーさん（38、イタリア）、そして父親でコーチの正和さんとの3ショットを披露した。

「次に向けてもっと強くなるために」

鍵山選手はインスタグラムで「個人戦でもたくさんの応援ありがとうございました！」と感謝の言葉を寄せた。

前回2022年の北京オリンピックにつづき2大会連続での銀メダルとなったが、「4年前とはまた違った、悔しさも残る銀メダルとなりましたが、この地で挑戦できたことに大きな意味があると感じました」と振り返る。

また、「オリンピックでしか味わえない経験ができて良かったです」とし、「次に向けてもっと強くなるためにまた頑張りたいと思います！」と意気込みをつづった。

インスタグラムに投稿された写真では、コーチをつとめる父・正和さん、コストナーさんに囲まれ、銀メダルを手に笑顔をみせていた。

この投稿には、「果敢に挑んだ姿あっぱれ 」「お父さまにそっくり！ 」「最高の笑顔 」「胸がいっぱいです！ 」「言葉が出ないほど感動 」といったコメントが寄せられていた。