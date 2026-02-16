パートナー「公開募集」してたリュージュ女子選手、違う相手と？相次ぎデート　「今はただ人生を楽しんでるだけ」

開催中のミラノ・コルティナ五輪に、リュージュ女子二人乗り米国代表で出場したソフィア・カークビー選手（24）が2026年2月14日、15日（日本時間）、男性とデートしたことを報告した。

「とても心地よく、雰囲気もとても穏やかでした」

カークビー選手をめぐってはSNSを通じて、選手村でパートナーを募集していたことが話題となっていた。

そうしたなか2月14日（日本時間）のインスタグラムでは、バレンタインデーに「スパデート」することを動画で報告 。そして15日、おそろいのバスローブを着た男性との2ショットを公開した。男性の顔は隠している。

カークビー選手は「今日は最高に素敵なスパデートをしました」「人生で一番過酷な数週間を過ごした後のちょっとしたリセット」「一緒に過ごした時間はとても心地よく、雰囲気もとても穏やかでした」とつづった。

いい雰囲気だったようだが、次の投稿で、スパデートの後に「コルティナのミシュラン星付きレストランのディナーに連れて行ってもらった」と明かした。公開された写真では、グラスで相手の顔を隠しているが、スパデートとは違う男性のように見える。

カークビー選手は「正直、今はただ人生を楽しんでるだけ。ずっと一緒にいてくれて本当にありがとう」と思いを語った。