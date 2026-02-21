J-CAST ニュース

嵐、名曲ジャケ写公開でファン感動...二宮和也主演の映画主題歌　「大野さんのビジュ刺さる」「ニノ、イケメンすぎ」

2026.02.21 19:30
エンタメ班

   2026年に活動を終了すると発表しているアイドルグループ「嵐」が26年2月11日、公式インスタグラムを更新。過去に発売したCDのジャケット写真を投稿した。

  • 嵐の公式インスタグラム（＠arashi_5_official）より
2010年リリース「Dear Snow」のジャケット写真

   公開されたのは、10年10月6日にリリースした「Dear Snow」のジャケット写真。メンバーの二宮和也さんが出演した映画「大奥｣の主題歌で、和風の空間をバックに、クールな表情をみせる5人が写っていた。

   センターには二宮さんが座り、前髪を分けたヘアスタイルでジャケットとパーカーを重ね着したコーデを披露。二宮さんの隣には、鮮やかな紫のジャケットを羽織った松本潤さんと、カーキのトップスを着てマフラーを巻いた相葉雅紀さんがポーズをきめていた。後ろには、おでこを出したヘアスタイルで微笑む大野智さんと、カーキのジャケットを羽織る櫻井翔さんが写っている。

   この投稿には、「かっこよすぎ」「嵐5人のビジュ良すぎ」「みんなのビジュよすぎてカッコイイ」「嵐ってやっぱり最高」「圧倒的美」「曲もビジュも美しい」「大野さんのビジュ刺さる」「ドキドキします」「5人ともかっっっっっ...こよすぎない！？」「ニノ、イケメンすぎ」といったコメントが寄せられていた。

